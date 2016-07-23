اتهام «دوق ودوقة» كامبريدج بالإساءة للحيوانات بسبب صورة للأمير جورج

احتفل دوق كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون بعيد ميلاد نجلهما الأمير جورج الثالث من خلال نشر مجموعة من صور الأمير العائلية.

وتسببت إحدى تلك الصور في انتقاد البعض لوليام وزوجته بشدة واتهامهما بالإساءة إلى الحيوانات، إذ يظهر الأمير جورج في الصورة وهو يطعم “لوبو” كلب العائلة الأيس كريم رغم أنه من المعروف أن الكلاب تعاني من حساسية شديدة تجاه منتجات الألبان.

وظهر جورج في الصورة وهو يجلس على إحدى ركبتيه ويطعم الكلب أيس كريم بالفانيليا مما أثار غضب الكثيرين ومنهم المدافعون عن حقوق الحيوان الذين انتقدوا دوق ودوقة كامبريدج لأنهما سمحا للأمير الصغير بإطعام منتجات الألبان للكلب واتهموهما بالإساءة إلى الحيوانات.

وأعرب أحد مستخدمي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن غضبه الشديد حيال هذا الأمر، وكتب أنه لا يجب أبدا تقديم أيس كريم للكلب، فهو سيهلك في أسوأ الظروف أو يصاب بإسهال مزمن في أفضل الظروف.

ويقول خبراء الحيوانات، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن تقديم منتجات الألبان للكلاب مثل الأيس كريم يمكن أن يتسبب في إصابتهم بالإسهال ومشكلات أخرى في الجهاز الهضمي، وأن الكلاب البالغة بشكل خاص لديها نقص في اللاكتوز الضروري من أجل هضم الحليب.

أ ش أ