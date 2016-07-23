مصر تفوز بمنصب نائب رئيس مجلس وزراء المياه الافريقى

فازت مصر بمنصب نائب رئيس مجلس وزراء المياه الافريقى عن شمال افريقيا وكذلك عضوية المكتب التنفيذي للمجلس، حيث شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية في الجلسة الختامية لأعمال الجمعية العامة للمجلس.

واطلع الوزراء على مخرجات مجموعات العمل التي استمر عملها طوال أسبوع المياه الأفريقي السادس لمناقشة الموضوعات الفرعية الأربعة التى تتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتحقيق الامن المائي والصرف الصحى..

كما تم اعتماد الإعلان الصادر عن أسبوع المياه الأفريقي والمتضمن التأكيد على أهمية ترجمة الالتزامات السياسية من الحكومات تجاه المياه الي خطط تنفيذية والتأكيد على احترام المبادئ الدولية المتعلقة بالمياه العابرة.

وتتضمن هذه القضايا طبقا لبيان وزارة الرى اليوم، وصول مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عادل وتحقيق الامن المائى والتأقلم مع التغيرات المناخية فضلا عن تقوية وتطوير إدارة مياه الصرف وتحسين جودة المياه وكذلك تحسين السياسات المائية والتمويل والمراقبة .

كما تم الإعلان عن التوصيات الإيجابية التي تؤكد على أهمية الاستفادة من كل نقطة مياه بالقارة، مع النظر لمياه الصرف كمصدر للمياه والطاقة والمخصبات، مع أهمية التعامل مع كافة انواع المياه كدائرة مغلقة في إطار دورة المياه المتكاملة، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعى التكاملى .

وعرض رئيس المجلس الوزارى، الوزير السنغالى، تقرير عن اهم الإنجازات التي تمت خلال العامين الماضيين تحت رئاسته كما تم الإعلان عن نتيجة الانتخابات التي تمت بخصوص تشكيل المكتب التنفيذي واللجان الفنية للأقاليم المختلفة.

وتجدر الاشارة الي ان مصر سبق لها تولي رئاسة المجلس في 2012 طبقا لدورية تولي هذا المنصب.

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