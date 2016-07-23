صور جديدة للأمير جورج حفيد ملكة بريطانيا في عيد ميلاده الثالث

احتفل الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت بعيد الميلاد الثالث لابنهما الأمير جورج، أمس الجمعة، بإصدار صور حديثة للأمير الصغير.

والتقطت الصور لجورج – وهو الثالث في ترتيب وراثة العرش البريطاني – برفقة كلب العائلة لوبو وأثناء لعبه في حدائق القصر الريفي الذي يملكه والداه دوق ودوقة كمبردج في نورفولك بشرق انجلترا، بحسب ما ذكرته “رويترز”.

وتتعطش وسائل الإعلام العالمية للحصول على صور الأمير الصغير الذي يذهب لدار حضانة محلية غير أن والديه يفرضان إجراءات صارمة لحماية خصوصيته مما أدى أثار بعض الانتقادات لندرة الصور الرسمية للأمير وشقيقته الرضيعة الأميرة شارلوت التي تبلغ من العمر عاما واحدا تقريبا.

وقال مكتب وليام في بيان “يأمل الدوق والدوقة أن يستمتع الناس برؤية هذه الصور الجديدة.”

وأضاف “ويودان شكر الجميع على كل الرسائل الرقيقة التي تلقياها مع احتفال الأمير جورج بعيد ميلاده الثالث.”

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تحدثت دوقة كامبريدج كيت عن ابنها الأمير جورج قائلة “إنه طفل رائع ويتمتع بحب الجميع” مشيرة إلى أن شقيقته الأميرة تشارلوت “مشاكسة” معربة عن أملها في أن تسلك الأميرة سلوك شقيقها عندما تكبر.

وإليكم بعض من هذه الصور وفقا لما نشرته صحيفة ” ديلي ميل البريطانية ” .