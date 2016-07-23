لمرضى الضغط.. قائمة من الأطعمة تجنبها للحفاظ على صحتك

ذكر تقرير أورده الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك عددا من الأطعمة ينبغى على مريض الضغط تجنبها للحفاظ على الصحة، على رأسها الأغذية المصنعة المتمثلة فى الوجبات السريعة، وشملت القائمة:إعلان - Ads إعلان - Ads
>1- الوجبات السريعة: تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم ، وهو العنصر الذى يرفع الضغط
>2- الكحول : تحطم نواتج الكحول فى الدم جدران الأوعية الدموية الأمر الذى يسبب خطرا كبيرا على مرضى ارتفاع ضغط الدم.
>3-الملح: يحتوى الملح على عنصر الصوديوم الذى يرفع بطبيعة الحال ضغط الدم .
>4- اللحوم الحمراء : تتسبب الدهون الموجودة فى اللحوم الحمراء فى الكثير من الأزمات ، فتلك الدهون تترسب فى النهاية على جدران الأوعية الدموية .
>5- السكر : من الأسباب المعروفة لارتفاع ضغط الدم .
>6- المخللات : تحتوى على الكثير من عنصر الصوديوم الذى يسبب الكثير من المشاكل ويسبب ارتفاع ضغط الدم.
>7-الأسماك : تحتوى على نسبة من عنصر الصوديوم الذى يرفع الضغط .
>- 10 أطعمة للتغلب على ارتفاع ضغط الدم.. البصل والثوم والكرفس
>1- الوجبات السريعة: تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم ، وهو العنصر الذى يرفع الضغط
>2- الكحول : تحطم نواتج الكحول فى الدم جدران الأوعية الدموية الأمر الذى يسبب خطرا كبيرا على مرضى ارتفاع ضغط الدم.
>3-الملح: يحتوى الملح على عنصر الصوديوم الذى يرفع بطبيعة الحال ضغط الدم .
>4- اللحوم الحمراء : تتسبب الدهون الموجودة فى اللحوم الحمراء فى الكثير من الأزمات ، فتلك الدهون تترسب فى النهاية على جدران الأوعية الدموية .
>5- السكر : من الأسباب المعروفة لارتفاع ضغط الدم .
>6- المخللات : تحتوى على الكثير من عنصر الصوديوم الذى يسبب الكثير من المشاكل ويسبب ارتفاع ضغط الدم.
>7-الأسماك : تحتوى على نسبة من عنصر الصوديوم الذى يرفع الضغط .
>- 10 أطعمة للتغلب على ارتفاع ضغط الدم.. البصل والثوم والكرفس