الجيش الإسرائيلي يحظر لعب الـ”بوكيمون”

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منع استخدام لعبة “بوكيمون جو” الشهيرة داخل قواعده، تجنبًا لحدوث تسريبات تهدد الأمن العام.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، أن استخدام هذا النوع من الأنظمة ممنوع بسبب مخاوف أمنية، حيث تتواجد إمكانية تسريبات لاستخدام الكاميرا الخاصة بالهاتف وكذلك نظام تديد المواقع العالمي “GPS”، حسبما ذكرت “لبنان 24″.

يذكر أنه نشر العديد من الجنود الإسرائيليين، في الفترة الأخيرة، صورًا لهم على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء لعبهم “بوكيمون جو”، ويحاولون التقاط الشخصيات الافتراضية.