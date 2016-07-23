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سعر الذهب اليوم و إرتفاع جنوني غير مسبوق فى أسعار الذهب

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سعر الذهب اليوم و إرتفاع جنوني غير مسبوق فى أسعار الذهب سعر الذهب اليوم و إرتفاع جنوني غير مسبوق فى أسعار الذهب

سجلت الذهب عيار "24" 377 جنيهًا، كسعر رسمي "دون حساب المصنوعية"، اليوم السبت، حيث يصل إلى 503 جنيهات في بعض المحال، وعيار "21" بسعر 330 جنيهًا كسعر رسمي، و440 جنيهًا بالمحال.

وسجل عيار "18" 283 جنيهًا كسعر رسمي، و377 جنيهًا بالمحال، فيما سجلت أوقية الذهب سعر 11740.8 جنيه و15641 بالمحال.

بلغ سعر جنيه الذهب 2642 جنيهًا كسعر رسمي، و3520 جنيهًا بالمحال.

جدير بالذكر أن تراجعت أسعار الذهب عالميًا يوم الجمعة الماضية، فيما يعكس القلق في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفرص تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة قبل نهاية العام.

وانخفض في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 1323.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1916 بتوقيت جرينتش. ويتجه المعدن الأصفر لتكبد خسارة أسبوعية تقارب نسبتها واحدا بالمائة.
 

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