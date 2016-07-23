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شابان كنديان يعبران الحدود الأمريكية بحثًا عن «بوكيمون»

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شابان كنديان يعبران الحدود الأمريكية بحثًا عن «بوكيمون» شابان كنديان يعبران الحدود الأمريكية بحثًا عن «بوكيمون»

لعبة بوكيمون جو أرشيفية)

أفادت قوات حرس الحدود الأمريكية باعتقال مراهقين كنديين اثنين عبرا بشكل غير قانوني وغير مقصود الحدود بين البلدين أثناء محاولتهما العثور على شخصيات لعبة “بوكيمون غو” الافتراضية في غابات مونتانا.

وقال مايكل رابولد من دوريات حرس الحدود في بيان، إن “هذين الشابين اندمجا في لعب بوكيمون غو لدرجة أنهما لم يدركا إلى أين يضميان. وعبرا الحدود الدولية من دون دراية منهما”، بحسب وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

وعقب اعتقالهما، اتصلت عناصر حرس الحدود بوالدة المراهقين، اللذين لم يتم الكشف عن أعمارهما، لتتسلمهما من قسم الشرطة.

ووقع الحادث الخميس قرب بلدة سويت جراس الحدودية مع كوتس في ولاية ألبرتا الكندية.

يشار إلى أن “بوكيمون غو” لعبة تفاعلية تقوم على أساس تحرك المستخدم بكاميرا جهازه المحمول ونظام تحديد المواقع (GPS) بحثاً عن شخصيات البوكيمون الافتراضية في أماكن حقيقة.

وحقق هذا التطبيق للهواتف المحمولة نجاحاً عالمياً منذ طرحه كما رفع قيمة أسهم شركة (نينتندو) التي أنتجت اللعبة، في البورصة.

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