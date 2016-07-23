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المبعوث الأممى لدى ليبيا يعرب عن صدمته من العثور على 14 جثة مقيدة الأيدى

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المبعوث الأممى لدى ليبيا يعرب عن صدمته من العثور على 14 جثة مقيدة الأيدى المبعوث الأممى لدى ليبيا يعرب عن صدمته من العثور على 14 جثة مقيدة الأيدى
أعرب المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر عن صدمته من عملية القتل الجماعى التى اكُتشفت آثارها بعد العثور على 14 جثة مقيدة الأيدى داخل تجمع للقمامة فى مدينة بنغازي، ولا تزال ظروفها غامضة.

وقال كوبلر، فى تغريدة مقتضبة له اليوم على موقع «تويتر»، «مصدوم تمامًا ومصعوق من إعدام عدد من الأشخاص فى بنغازي،لافتا إلى أن هذه جريمة حرب وأطلب التحقيق الفورى وتقديم الجناة إلى العدالة».

وأشار مصدر من داخل مركز بنغازى الطبى إلى أن حالة من التوتر سادت قسم ثلاجة حفظ الموتى بمركز بنغازى الطبّى بعد العثور على 14 قتيلا من قبل المواطنين الذين أبلغوا الجهات الأمنية المختصة التى بدورها أبلغت الهلال الأحمر فرع بنغازى عن مكان وجود الجثث، حيث جرى نقلها وتسليمها إلى مركز بنغازى الطبى.
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