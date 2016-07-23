سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك في مصر السبت 23 يوليو و الدولار يسجل 12.15 جنيه

سعر الدولار اليوم، واصل الدولار الأمريكي قفزاته مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، اليوم السبت، 23-7-2016، مرتفعا بقيمة 5 قروش مقارنة بالسعر المتداول في نهاية التداول، أمس الجمعة، مسجلا 12 جنيه للشراء و12.15 جنيه للبيع، وسط توقعات بارتفاعه خلال الساعات القادمة، حسب ما ذكره متعاملون في السوق الموازية .

سعر الدولار اليوم

وكانت السوق السوداء للعملة قد شهدت اشتعال المضاربات على العملة الأمريكية مساء أمس، ليرتفع سعر صرف الدولار في بعض المناطق إلى أزيد من 12 جنيه، حسب الكميات المطلوبة، ففي بورسعيد بلغ الدولار 12.15 جنيه فيما وصل بمحافظة السويس إلى 12.10 جنيه .

وذكرت مصادرمصرفية أن الطلب على الدولار تزايد بشكل ملحوظ، نتيجة لجوء بعض المستوردين والمستثمرين لتخزين مبالغ كبيرة من الدولار، على خلفية تداول أنباء عن ارتفاع سعر الدولار إلى 12 جنيه، لتتصاعد أزمة الدولار مجددا بعد التصريحات التي أدلى بها طارق عامر، محافظ البنك المركزى، يوم الأربعاء الماضي والتي لمح فيها إلى إمكانية اللجوء إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري .

وعلى مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري .

شبكةعيونالإخبارية

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