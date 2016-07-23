نفوق 8 رؤوس غنم وماشية في حريق بمنزلين بدار السلام بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة علي حريق نشب بمنزلين بناحية النصيرات دائرة مركز دار السلام نتج عنه نفوق 8 رؤوس غنم وماشية، وكان أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بناحية النصيرات دائرة المركز انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو قاسم أحمد محمود 41 سنة عامل زراعي وأمتد لحوش مجاور ملك المدعوة نجوي عز الدين أحمد شاكر 50 سنة ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأى أشخاص وإنحصرت التلفيات فـي نفوق عدد، 3 رأس ماشية، 5 رؤوس غنم واحتراق بعض المنقولات المنزلية وبسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

تم إخطار الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية كما تم أخطار إدارة البيطرية بدار السلام للإنتقال وإتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وكشف جميع الملابسات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3274 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.