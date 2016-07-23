بعثة الأهلي تتجه إلى المغرب للقاء الوداد بدوري أبطال أفريقيا

غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى المغرب، علي طائرة مصر للطيران، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت البعثة 24 لاعبًا هم:

شريف إكرامى وأحمد عادل ومسعد عوض ورامى ربيعة وأحمد حجازي وصبري رحيل وحسين السيد ومؤمن زكريا وعمرو جمال وعماد متعب ووليد سليمان وباسم على وحسام غالى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ وسعد سمير وصالح جمعة ومحمد نجيب وأحمد فتحى وحسام عاشور، وجون أنطوى ومحمد هانى ومروان محسن.

فيما سيلحق أحمد حمدي بالبعثة بعد انتهاء مباراة مصر وأنجولا للشباب بتصفيات أمم أفريقيا، والمقرر لها اليوم بأنجولا.