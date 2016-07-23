أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بعثة الأهلي تتجه إلى المغرب للقاء الوداد بدوري أبطال أفريقيا

Google+ Print
بعثة الأهلي تتجه إلى المغرب للقاء الوداد بدوري أبطال أفريقيا بعثة الأهلي تتجه إلى المغرب للقاء الوداد بدوري أبطال أفريقيا

فريق الأهلي – أرشيفية

غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى المغرب، علي طائرة للطيران، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت البعثة 24 لاعبًا هم:

شريف إكرامى وأحمد عادل ومسعد عوض ورامى ربيعة وأحمد حجازي وصبري رحيل وحسين السيد ومؤمن زكريا وعمرو جمال وعماد متعب ووليد سليمان وباسم على وحسام غالى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ وسعد سمير وصالح جمعة ومحمد نجيب وأحمد فتحى وحسام عاشور، وجون أنطوى ومحمد هانى ومروان محسن.

فيما سيلحق أحمد حمدي بالبعثة بعد انتهاء مباراة مصر وأنجولا للشباب بتصفيات أمم أفريقيا، والمقرر لها اليوم بأنجولا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم