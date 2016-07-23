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بالصور.. إتمام جلسة صلح بين عائلتين بالبحر الأحمر‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل «ONA»:

أتمت لجنة المصالحات الوطنية بالبحر الأحمر، جلسة المصالحة الخاصة بإنهاء خصومة بين عائلتين إحداهما مسلمة وأخرى قبطية بقاعة نادى الرحلات بالغردقة وسط إجراءات أمنية مشددة .

جاء ذلك بحضور المئات من أبناء الغردقة ومسؤولي محافظة البحر الأحمر والقيادات الأمنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة والعميد ايمن قطب مفتش فرع الامن الوطني بالبحر الأحمر.

بينما حضر الصلح ممثلين عن الكنيسة، والأزهر ومديرية الأوقاف، وسط تشديدات أمنية مكثفة بالشوارع المحيطة بمكان الصلح من قبل رجال الأمن بمشاركة الأجهزة المختلفة، حيث تم التوافق بين أطراف الخصومة وتهدئة الأمور بينهم والوصول لجلسة الصلح بالمشاركة مع كبائر وعواقل أبناء مدينة الغردقة والقبائل المختلفة .

 

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