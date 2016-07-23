ريانا تعيد تجسيد الضحية الشهيرة في «سايكو»

وقع الاختيار على المغنية الباربادوسية العالمية، ريانا، لتجسيد الدور الشهير الذي قدمته النجمة الراحلة جانيت لي في فيلم “سايكو”، خلال الموسم الأخير من المسلسل التلفزيوني “نول بيتس”.

وبحسب وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”، أعلن القائمون على إنتاج مسلسل “نول بيتس” الليلة الماضية أن ريانا ستلعب دور سكرتيرة في مكتب عقارات تدعى ماريون كرين، وهو نفس الدور الذي قامت به جانيت لي وجعلها تحقق شهرة كبيرة.

وستجسد ريانا هذا الدور في الموسم الخامس من “نزل بيتس” المقرر عرضه العام المقبل والذي أكد المنتجون أنه سيكون الأخير من المسلسل الشهير، الذي عرض الجزء الأول منه عام 2013.

ومن المعروف أن قصة “نزل بيتس” مأخوذة عن فيلم “سايكو” الذي أخرجه ألفريد هيتشكوك عام 1960، ويتطرق إلى حياة نورمان بيتس ووالدته نورما بيتس في نزل داخل بلدة خيالية.