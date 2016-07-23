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رئيس مدينة رأس البر: المصيف استقبل 2 مليون زائر أمس

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رئيس مدينة رأس البر: المصيف استقبل 2 مليون زائر أمس رئيس مدينة رأس البر: المصيف استقبل 2 مليون زائر أمس
شهدت شواطئ رأس البر أمس إقبالا غير مسبوق من أبناء دمياط والمحافظات المجاورة حيث استقبل المصيف 2 مليون زائر.

وقال محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر لـ "اليوم السابع" إن المصيف شهد زحاما على مدار اليوم منذ فجر الجمعة حتى الساعات الأولى من صباح السبت وعلى الرغم من ذلك لم تسجل حالة غرق واحدة بسبب الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أنه تم على مدار اليوم إنقاذ 61 مواطنا من الغرق، كما تم تسليم 1355 طفلا تائه إلى ذويهم بعد تجميعهم فى مخيمات الأطفال التائهين.

وقال عزيز إن المصيف يتمتع بتوافر كافة الخدمات الأساسية من السلع والمواد الغذائية كما يتوافر مياه الشرب والكهرباء.

وأضاف أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط يولى المصيف اهتماما كبيرا وأنة أجرى 3 اتصالات هاتفية على مدار اليوم لمتابعة المصيف كما وجه الشكر لرئيس مدينة رأس البر ولإدارة الشاطئ ولجميع العاملين بالوحدة المحلية على جهودهم فى تكثيف إجراءات الحماية على الشاطئ وحرصهم على سلامة المصطافين.


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