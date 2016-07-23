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62%من القراء يتوقعون انتعاش السياحة الداخلية مع بدء موسم المصايف

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62%من القراء يتوقعون انتعاش السياحة الداخلية مع بدء موسم المصايف 62%من القراء يتوقعون انتعاش السياحة الداخلية مع بدء موسم المصايف
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع حدوث انتعاشة فى حركة السياحة الداخلية مع بدء موسم المصايف، توقع غالبية القراء حدوث انتعاشة فى حركة السياحة الداخلية مع بدء موسم المصايف.

وتوقع 62% من القراء حدوث انتعاشة فى حركة السياحة الداخلية مع بدء موسم المصايف، بينما استبعد 36% حدوث انتعاشة فى حركة السياحة الداخلية مع بدء موسم المصايف، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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نتيجة الاستطلاع


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