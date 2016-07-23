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بالصور.. انهيار كوبرى منشأة كفر أبو جمعة على "زراعى قليوب" دون إصابات

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بالصور.. انهيار كوبرى منشأة كفر أبو جمعة على "زراعى قليوب" دون إصابات بالصور.. انهيار كوبرى منشأة كفر أبو جمعة على "زراعى قليوب" دون إصابات
انهار كوبرى منشأة قرية كفر أبو جمعة، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى فى قليوب، صباح السبت، دون وقوع إصابات.

وأرسل القارئ صلاح الشاذلى، صورا تظهر انهيار الكوبرى والشلل المرورى على الطريق، مؤكدا عدم وجود إصابات، وقيام شرطة المرور بتحويل السيارات للطرق الفرعية من قلما وسنديون.

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زحام مرورى (1)
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انهيار كوبرى منشأة كفر أبو جمعة

زحام مرورى (2)
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تكدس مرورى على الطريق الزراعى

زحام مرورى (3)
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جانب من الحادث

زحام مرورى (4)
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شلل مرورى تام على الطريق الزراعى


>"المرور": تعلية كوبرى منشأة كفر أبو جمعة على طريق إسكندرية الزراعى لـ6 أمتار
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