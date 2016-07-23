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دراسة بريطانية: ممارسة الرياضة فى المساء تسبب "الأرق"

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دراسة بريطانية: ممارسة الرياضة فى المساء تسبب "الأرق" دراسة بريطانية: ممارسة الرياضة فى المساء تسبب "الأرق"
الخلود للنوم من أسعد اللحظات التى ننتظرها جميعا، للتخلص من تعب وإرهاق اليوم، ولكن نفاجأ عند الوصول للسرير بعدم القدرة على النوم رغم الإرهاق الشديد.

وكشف الباحثون مؤخرا عن أن ممارسة الرياضة فى المساء، وتناول القهوة من الأسباب التى وجدوها مسببة للأرق، ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" هذه الدراسة، إذ أشار خلالها الباحثون إلى أن اعتياد البعض على ممارسة النشاط الرياضى وتناول القهوة بعد العشاء هو السر وراء الشعور بالأرق.

وقال أستاذ علوم النوم بجامعة "نورثمبريا" البريطانية "جيسون إليس": "اعتاد الغالبية على ممارسة الرياضة ظننا منهم أنهم يبذلون المزيد من الجهد للخلود للنوم دون عناء، وهو الأمر الخاطئ، إذ أن الرياضة تزيد من الدورة الدموية فتخرج به من حالة الاسترخاء لحالة الاستيقاظ، وكذلك القهوة، يظن عشاقها أن تناولها لها باستمرار يجعلهم يحصلون على مناعة منها ولا تؤثر عليهم، ولكن يبقى تأثير القهوة بدرجات متفاوتة، وهو ما يجعلها تسبب لهم الأرق.

ونصح الباحثون قائلين إن الامتناع عن ممارسة مثل هذه الأنشطة واستبدالها بجلسات الرياضة الخاصة بالاسترخاء هى الأفضل، واستبدال القهوة بأخرى من المشروبات الدافئة التى تدعو هى الأخرى إلى الاسترخاء مثل النعناع.

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