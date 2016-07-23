استمرار الأزمة المياه بالبحيرة..والأهالى:"نولع فى نفسنا علشان نشرب؟"

رغم قيام عدد كبير من أهالى محافظة البحيرة بتنظيم عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بحل أزمة مياه الشرب، التى وصلت ذروتها خلال الأيام الماضية، إلا مطالبهم لم تلق أى استجابة، ومازالت الأزمة مستمرة من عدة أشهر، رغم وعود المسئولين بحلها فى أيام معدودة .

ومن جانبه قال السيد الطوخى 50 سنة، موظف بمركز دمنهور، إن كل المسئولين قد فشلوا فى حل هذه المشكلة المستعصية، بداية من رئيس شركة المياه وحتى محافظ البحيرة، مضيفا أن المئات من الأسر قد انتهكت إنسانيتها وكرامتها، خاصة السيدات، خلال رحلتهم اليومية للقرى المجاورة للحصول على احتياجاتهم من مياه الشرب.

وأضاف "الطوخى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لابد من حل فورى لهذه الأزمة، لتأثيرها على الأمن القومى وتشويه صورة مصر .

فيما أكد رضا محمد، 30 سنة من قرية حسين عمرو، أن استمرار نقص مياه الشرب بقرى البحيرة، أمر لا يحتمل بعد أن أدى إلى انتشار الأمراض بين الأهالى، خاصة أمراض الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، مضيفا أنه تم تقديم مئات الشكاوى لجميع المسئولين وعلى رأسهم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، الذى تفقد القرية مؤخرا لمعرفة حجم الأزمة، ولكن دون أى جديد على أرض الواقع.

وأوضح "محمد" أنه بعد زيارة محافظ البحيرة للقرية، حاولت شركة مياه البحيرة امتصاص غضب الأهالى، ودفعت بكميات من المواسير لضخ المياه عن طريق القرى المجاورة، ولكن المشروع توقف فى ظروف غامضة، ومازالت تلك المواسير ملقاة فى شوارع القرية منذ أكثر من شهرين.

وطالبت فاتن شعبان، ربة منزل من أهالى مركز المحمودية بإقالة كل المسئولين عن ملف المياه فى المحافظة لتقصيرهم الشديد فى حل هذه الأزمة، مضيفة أن معظم السيدات عليهن العبء الأكبر لتوفير احتياجات الأسرة من المياه، وأن الكثير منهن يتعرضن لمضايقات إلى التحرش خلال سفرهن إلى المراكز المجاوره لتوفير مياه الشرب وملء جراكن المياه.

وأوضح محمد عبد الله 22 سنة من أهالى قرية المحامدة، أن نقص المياه بهذه الصورة يؤثر على استقرار المجتمع، مضيفا أن الأهالى طرقوا جميع الأبواب القانونية بلا جدوىأ ونظموا وقفات احتجاجية دون أى جديد.

وتابع:" مظاهرات واتظاهرنا، وقطع طرق وقطعنا فيه إيه بعد كدة.. نولع فى نفسنا علشان نشرب شوية ميه؟".

يذكر أن الآلاف من قرى مركز الرحمانية ودمنهور والمحمودية وكفر الدوار، قد قاموا بتنظيم عدة وقفات احتجاجية بسبب نقص مياه الشرب لعدة أشهر متواصلة، كما قام أهالى مركز المحمودية بالاعتصام أمام ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور لمطالبة المسئولين بتوفير مياه الشرب.



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جانب من معاناة أهالى البحيرة مع نقص مياه الشرب



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غضب فىقرى محافظة البحيرة بسبب نقص مياه الشرب



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جانب من رحلة الأهالى اليومية لتوفير احتياجاتهم من المياه



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الأهالى يرفعون الجراكن احتجاجا على نقص مياه الشرب



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توقف مشروع توصيل المياه وإلقاء المواسير بشوارع القرى



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أهالى البحيرة يحتجون على انقطاع المياه عنهم لعدة أشهر

بالفيديو والصور.. زحام شديد على طلمبة ماء فى مركز شبراخيت بالبحيرة

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