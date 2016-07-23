شرطة ميونيخ تعقد مؤتمرا صحفيا لكشف ملابسات الحادث الإرهابى ظهر اليوم

أعلنت شرطة ميونيخ عن عقد مؤتمر صحفى، فى الثانية من ظهر اليوم، السبت، لكشف أسرار جديدة حول حادث إطلاق النار على أحد المراكز التجارية جنوب العاصمة الألمانية ميونيخ، مقدمة التعازى لأسر ضحايا الحادث الإرهابى الذى أسفر عن سقوط 10 قتلى و16 جريح.

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>وقالت شرطة ميونيخ عبر حسابها الرسمى على تويتر: "قلوبنا مع كل وأقارب المصابين ونبكى معهم للموتى".

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>وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت هوية منفذ العملية، هو ألمانى من أصول إيرانية ويبلغ من العمر 18 عاما.

شبكةعيونالإخبارية

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