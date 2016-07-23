اليوم.. انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية العرب بنواكشوط قبيل القمة العربية

تنطلق صباح اليوم السبت، بنواكشوط أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، قبيل انعقاد الدورة العادية للقمة العربية التى تستضيفها موريتانيا الاثنين المقبل، والتى تتسلم خلالها الرئاسة من مصر

ويبحث وزراء الخارجية العرب فى 16 بندا فى مقدمتها القضية الفسطينية بكافة أبعادها، وما يتعلق بعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين والاونروا.

ويتضمن جدول اجتماعات وزراء الخارجية تطورات الأزمة السورية والوضع فى كل من ليبيا واليمن، ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور، واحتلال إيران للجزرالإماراتية الثلاثة "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، بجانب التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، وبند آخر يتعلق بإتخاذ موقف عربى إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وآخر فى شأن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، وتطوير جامعة الدول العربية، والعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك.

وتتناول بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تحديد موعد ومكان الدورة العادية الـ28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتوجيه الشكر لدولة موريتانيا لاستضافتها القمة الـ27، والترحيب بتعيين الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

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