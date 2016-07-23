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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم،السبت طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف وأما عن حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36
>الإسكندرية 24 30
>مطروح 21 28
>بورسعيد 25 30
>دمياط 24 30
>بلطيم 26 30
>الإسماعيلية 26 36
>السويس 26 36
>العريش 21 34
>نخل 19 35
>طابا 23 36
>الطور 27 36
>مرسى علم 27 36
>الغردقة 29 41
>شرم الشيخ 30 38
>رفح 22 33
>كاترين 21 33
>سيوة 24 35
>المنيا 25 37
>الفيوم 25 37
>رأس سدر 24 37
>أبوسمبل 28 41
>وسط الدلتا 25 35
>أسيوط 25 38
>سوهاج 25 38
>الأقصر 27 41
>أسوان 28 42
>شلاتين 28 43
>حلايب 29 40
>الوادى الجديد 24 39
>قنا 26 40
>نويبع 29 38
>السلوم 19 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44
>المدينة 36 47
>الرياض 36 46
>المنامة 35 39
>أبوظبى 33 46
>الدوحة 36 45
>الكويت 37 48
>دمشق 17 37
>بيروت 23 31
>عمان 19 31
>القدس 28 28
>غزة 22 30
>بغداد 34 49
>مسقط 32 37
>صنعاء 18 28
>الخرطوم 30 41
>طرابلس 23 36
>تونس 25 34
>الجزائر 20 29
>الرباط 17 27
>نواكشوط 24 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 30
>اسطنبول 21 30
>اسلام اباد 25 35
>نيودلهى 27 35
>جاكرتا 24 32
>بكين 26 32
>كوالامبور 24 32
>طوكيو 20 26
>أثينا 24 35
>روما 20 31
>باريس 16 26
>مدريد 16 32
>برلين 16 29
>لندن 16 27
>مونتريال 20 25
>موسكو 16 24
>نيويورك 26 36
>واشنطن 26 36


>الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

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