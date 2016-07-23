مصادر: البدو يعطلون اتفاق "البيئة" والكنيسة على تخصيص أراضى بوادى الريان

كشف مصدر كنسى رسمى، أن اتفاق وزارة البيئة والكنيسة القبطية بشأن تخصيص أربعة آلاف فدان كحق انتفاع بمحمية وادى الريان الطبيعية التى يقام عليها بالفعل دير الأنبا مكاريوس القبطى تعطل بسبب مطالبة العربان من بدو المنطقة بتخصيص أراضى مماثلة.

وقال المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة كانت قد اتفقت مع وزير البيئة على توقيع عقود رسمية بتخصيص 3 آلاف فدان للسياحة الدينية، وألف فدان للزراعة بمنطقة محمية وادى الريان الطبيعية، وكان من المقرر توقيع العقود نهاية يوليو الجارى، إلا أن احتجاجات البدو عطلت ذلك.

وكانت الكنيسة القبطية قد اتفقت مع الدولة ممثلة فى المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، على تخصيص أراضى المحمية الطبيعية لدير الأنبا مكاريوس بشكل قانونى منذأشهر أثناء شق طريق الفيوم الدولى، الذى كان يواجه اعتراضات من رهبان الدير، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق وشرعت وزارة النقل فعليًا فى إنشاء الطريق.

- "الكنيسة" و"البيئة" يتفاوضان لإنهاء أزمة وادى الريان.. منح 4 آلاف فدان حق انتفاع لدير الأنبا مكاريوس.. الاتفاق قاده "محلب" لشق طريق الفيوم .. ووزارة الآثار تعترف رسميًا بوجود دير قبطى تاريخى على الأرض