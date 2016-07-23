أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: البدو يعطلون اتفاق "البيئة" والكنيسة على تخصيص أراضى بوادى الريان

Google+ Print
مصادر: البدو يعطلون اتفاق "البيئة" والكنيسة على تخصيص أراضى بوادى الريان مصادر: البدو يعطلون اتفاق "البيئة" والكنيسة على تخصيص أراضى بوادى الريان
كشف مصدر كنسى رسمى، أن اتفاق وزارة البيئة والكنيسة القبطية بشأن تخصيص أربعة آلاف فدان كحق انتفاع بمحمية وادى الريان الطبيعية التى يقام عليها بالفعل دير الأنبا مكاريوس القبطى تعطل بسبب مطالبة العربان من بدو المنطقة بتخصيص أراضى مماثلة.

وقال المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة كانت قد اتفقت مع وزير البيئة على توقيع عقود رسمية بتخصيص 3 آلاف فدان للسياحة الدينية، وألف فدان للزراعة بمنطقة محمية وادى الريان الطبيعية، وكان من المقرر توقيع العقود نهاية يوليو الجارى، إلا أن احتجاجات البدو عطلت ذلك.

وكانت الكنيسة القبطية قد اتفقت مع الدولة ممثلة فى المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، على تخصيص أراضى المحمية الطبيعية لدير الأنبا مكاريوس بشكل قانونى منذأشهر أثناء شق طريق الفيوم الدولى، الذى كان يواجه اعتراضات من رهبان الدير، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق وشرعت وزارة النقل فعليًا فى إنشاء الطريق.


>- "الكنيسة" و"البيئة" يتفاوضان لإنهاء أزمة وادى الريان.. منح 4 آلاف فدان حق انتفاع لدير الأنبا مكاريوس.. الاتفاق قاده "محلب" لشق طريق الفيوم .. ووزارة الآثار تعترف رسميًا بوجود دير قبطى تاريخى على الأرض
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365