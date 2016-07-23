أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 1123 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل فى القاهرة

Google+ Print
ضبط 1123 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل فى القاهرة ضبط 1123 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل فى القاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 1123 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص فى الموسكى وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين تفيد قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من مستحضرات التجميل "زيوت وصبغة شعر" دون أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مستخدما الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته و1123 ألف عبوة مستحضرات مجهولة المصدر واثببت تقارير التفتيش الصيدلى أن جميع المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


>ضبط مصنع ينتج كابلات كهرباء مغشوشة بالبساتين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»