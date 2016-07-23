ضبط 1123 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل فى القاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 1123 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص فى الموسكى وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين تفيد قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من مستحضرات التجميل "زيوت وصبغة شعر" دون أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مستخدما الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته و1123 ألف عبوة مستحضرات مجهولة المصدر واثببت تقارير التفتيش الصيدلى أن جميع المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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