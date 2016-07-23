أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كيرى سيبحث الأزمة السورية مع لافروف الاسبوع المقبل فى لاوس

Google+ Print
كيرى سيبحث الأزمة السورية مع لافروف الاسبوع المقبل فى لاوس كيرى سيبحث الأزمة السورية مع لافروف الاسبوع المقبل فى لاوس
أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الجمعة أنه سيبحث مجددا فى الأزمة السورية مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى بداية الاسبوع المقبل فى لاوس التى تستضيف اجتماعات قمة أسيان.

وقال كيرى للصحافيين فى فيينا "لقاؤنا المقبل سيتم على هامش القمة فى أسيا"، موضحا أن الامر يتعلق بالاجتماعات السنوية فى فيينتيان لدول رابطة جنوب شرق اسيا (اسيان) التى تم توسيعها لتستضيف بعض القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة وروسيا.

وتابع "سنرى إلى اين وصلت مفاوضاتنا. فى حال لم يتم حل بعض الاشياء أو الاسئلة من خلال المفاوضات الجارية، فيجب أن نعمل انا وهو (لافروف) على حلها"، وذلك فى اشارة منه إلى محاولة واشنطن وموسكو وقف الحرب فى سوريا بالطرق الدبلوماسية.

وزار كيرى موسكو الجمعة الماضى حيث التقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ولافروف. واتفقت واشنطن وموسكو على زيادة التعاون بينهما واتخاذ "اجراءات ملموسة" لانقاذ الهدنة فى سوريا ومحاربة الجهاديين، بما فى ذلك تنظيم داعش.

وتدعم روسيا نظام الرئيس بشار الأسد عسكريا، فيما تدعم الولايات المتحدة مجموعات المعارضة السورية التى تصفها ب"المعتدلة".

لكن كيرى دافع دائما عن عدم التخلى عن الحوار مع موسكو، فى محاولة للتوصل إلى وقف الأعمال القتالية وبدء عملية سياسية بين النظام والمعارضة فى سوريا.

وذكر كيرى بأن "الرئيس الأمريكى باراك أوباما سمح وأعطى أمرا (بتطهير) هذا المسار" من المفاوضات مع روسيا.

وأوضح أن "الرئيس يرغب فى اختبار ما إذا كان الروس مستعدين ام لا لتنفيذ ما قالوا لنا أنهم سيفعلونه خلال المفاوضات فى موسكو"، رافضا قطع "وعود" أو الدخول فى تفاصيل تلك المفاوضات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365