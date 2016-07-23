أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزيرا الشؤون الخارجية السعودى والعمانى يصلان إلى نواكشوط

Google+ Print
وزيرا الشؤون الخارجية السعودى والعمانى يصلان إلى نواكشوط وزيرا الشؤون الخارجية السعودى والعمانى يصلان إلى نواكشوط
وصل الدكتور نزار بن عبيد مدنى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى الليلة إلى نواكشوط للمشاركة فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للدورة السابعة والعشرين لقمة نواكشوط العربية، المقررة فى الخامس والعشرين من يوليو الجارى.

وكان وزير الخارجية الموريتانى الدكتور اسلكو ولد أحمد أزيد بيه، فى استقبال الوزير السعودى لدى وصوله إلى مطار نواكشوط أم التونسى.

وبدوره، قال وزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى بن عبد الله أن الجهود التى تبذلها والشعب الموريتانى الشقيق الذى يتصف بكل الصفات الحميدة ستكون عاملا أساسيا لإنجاح هذه القمة.

وأعرب بن علوى، للإذاعة الموريتانية لدى وصوله مطار نواكشوط أم التونسى الدولى الجمعة، عن سعادته واعتزازه بوجوده فى موريتانيا للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية لقمة نواكشوط العربية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور