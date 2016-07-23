وزيرا الشؤون الخارجية السعودى والعمانى يصلان إلى نواكشوط

وصل الدكتور نزار بن عبيد مدنى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى الليلة إلى نواكشوط للمشاركة فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للدورة السابعة والعشرين لقمة نواكشوط العربية، المقررة فى الخامس والعشرين من يوليو الجارى.

وكان وزير الخارجية الموريتانى الدكتور اسلكو ولد أحمد أزيد بيه، فى استقبال الوزير السعودى لدى وصوله إلى مطار نواكشوط أم التونسى.

وبدوره، قال وزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى بن عبد الله أن الجهود التى تبذلها الحكومة والشعب الموريتانى الشقيق الذى يتصف بكل الصفات الحميدة ستكون عاملا أساسيا لإنجاح هذه القمة.

وأعرب بن علوى، للإذاعة الموريتانية لدى وصوله مطار نواكشوط أم التونسى الدولى الجمعة، عن سعادته واعتزازه بوجوده فى موريتانيا للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية لقمة نواكشوط العربية.

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