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6 فوائد مذهلة للكمثرى.. تضبط السكر وتمنع سرطان القولون

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6 فوائد مذهلة للكمثرى.. تضبط السكر وتمنع سرطان القولون 6 فوائد مذهلة للكمثرى.. تضبط السكر وتمنع سرطان القولون
تبدأ فاكهة الكمثرى فى الانتشار فى الأسواق وتنطلق معها بعض الدراسات حول حماية الجسم من العديد من الأمراض بسبب الفيتامينات، والفوائد التى تحتوى عليها.

ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" مجموعة من الفوائد التى تعود على الفرد نتيجة تناوله الكمثرى، إذ أشار خبراء التغذية إلى أن الكمثرى من أكثر أنواع الفواكه التى تساعد على ضبط نسبة السكر فى الدم رغم أنها تحتوى على نسبة عالية من السكر.

ومن فوائدها للجسم..


>1. تقلل من كمية امتصاص الأمعاء للكوليسترول المتوفر فى الطعام.
>2. توفر الألياف بها فهى تساعد على الحماية من أمراض القلب وتمنع الإصابة بسرطان القولون.
>3. احتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة يجعلها من الأطعمة التى تقوى جهاز المناعة وهو ما يجعله يقف أمام هجوم الأمراض.
>4. تحتوى الكمثرى على الفيتامينات والمعادن الأساسية التى تحتاجها الحامل خاصة فى الشهور الأولى.
>5. تستخدم الكمثرى فى أنظمة الرجيم لكثرة الألياف فيها وهو ما يجعلها تشعر الفرد بالشبع لفترات طويلة وتقلل من رغبته فى تناول الوجبات.
>6. تساعد الكمثرى على نمو الأطفال بطريقة صحيحة إذ تحتوى على الكثير من المكونات اللازمة للطفل لبناء جسمه بطريقة صحيحة.

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