الوشم والحلاقة وعيادات الأسنان أبرز طرق نقل عدوى فيروس C

أكد الدكتورهشام أيوب أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية أن سبب انتشار فيروس سى فى مصر هو قلة الوعى الصحى والحقن الزجاجية، ومعسكرات علاج البلهارسيا بالحقن، واتباع العادات الصحية غير السليمة مثل طهارة الذكور فى الموالد، والحلاقة الجماعية بدون تطهير المعدات.

وقال الدكتور هشام أيوب إن العدوى تنتقل داخل الوحدات الصحية لعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، موضحا أن أكثر الأماكن انتشارا للعدوى عيادات الأسنان، والعمليات الجراحية وغرف الطوارئ فى المستشفيات.

وأشار إلى أن هناك طرقا أخرى تنقل العدوى بفيروس سى، مثل الوشم المنتشر بين السيدات، اللاتى يقمن باستخدام هذه الأدوات غير المعقمة فى المولات، ومراكز التجميل ، بالإضافة إلى متعاطى المخدرات بحقن ملوثة، وهم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس سى وبى والإيدز.

وأوضح أنه فى الفترة الأخيرة، أصبح هناك تطور كبير فى مكافحة العدوى، وأصبح الاتجاه نحو تحديث المستشفيات، وتقييمها من حيث مكافحة العدوى، موضحا أنه فى المستشفيات الحكومية يتم تطبيق نظام مكافحة العدوى أكثر من المستشفيات الخاصة.

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