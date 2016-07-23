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منطقة الحرية بطهطا تغرف فى "الصرف الصحى".. والأهالى: المياه دخلت غرف النوم

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منطقة الحرية بطهطا تغرف فى "الصرف الصحى".. والأهالى: المياه دخلت غرف النوم منطقة الحرية بطهطا تغرف فى "الصرف الصحى".. والأهالى: المياه دخلت غرف النوم
اشتكى عدد كبير من الأهالى بمنطقة الحرية بالشيخ عواجة بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج اقتحام مياه الصرف الصحى لمنازلهم حتى أنها وصلت إلى غرف النوم، وسدت طريق الدخول للمنازل مما أدى لانتشار الروائح لكريهة وتحول المنازل إلى قبور، دون تدخل أحد من المسئولين لحل المشكلة ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة.

فى البداية يقول البدرى زايد، أحد الأهالى وعضو مجلس محلى سابق، "إن حياة المواطنين بالمنطقة تحولت إلى جحيم وحاولنا الاتصال بالمسئولين فى طهطا أكثر من 10 مرات وكذلك بالخط الساخن ولكن دون جدوى، وتوجهنا إلى رئيس القطاع بالمدينة، وتم طرح المشكلة، وإن الأهالى محبوسين فى منازلهم بسبب دخول مياه الصرف الصحى إليهم إلى جانب ما يتعرضون له من الرائحة وتعرضهم للأمراض وخاصة الأطفال، وطلبت منه تدخل سريع فلم يهتم، وقال لى اذهب واشتكينى، ونحن نطالب محافظ سوهاج بالتدخل ومحاسبة هذا المسئول".

وعلى جانب آخر أوضح زين عبدالحكم عضو منظمة حقوق الإنسان أن المشكلة الكبرى أن المواسير الخاصة بالصرف الصحى بالمنطقة دائمة الانسداد يأتى القائمون على التسليك وبعدها تعود المشكلة مرة أخرى خلال ساعات، دون الوصول إلى السبب الحقيقى للمشكلة وتستمر معاناة الأهالى مياه الصرف الصحى المتراكم والتى تصيب الأطفال بالأمراض مثل الحساسية والحمى، ومياه الصرف دخلت عددا من المنازل وأغرقتها، أن جميع المنازل مهددة بالانهيار وطفح.

وناشد أهالى المنطقة، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التدخل، لشفط المياه من الشوارع، وحل مشكلة الانسداد، حتى لا تغرق المنازل بالمنطقة، تحت مياه الصرف الصحى.

غرق-المنازل-فى-مياه-الصرف-(1)

غرق-المنازل-فى-مياه-الصرف-(2)

مطالب بإنشاء شبكة للصرف الصحى فى "باجا" بسوهاج
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