النيابة تطلب تحريات المباحث حول اتهام شاب بشنق كلب بشرفة منزله

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، بسرعة إجراء تحريات المباحث فى البلاغ المقدم من جمعية الرفق بالحيوان، وتتهم فيه شابا بشنق كلب فى شرفة شقته بمدينة نصر.

واستمع سيد جبر وكيل أول نيابة مدينة نصر، لأقوال المبلغين الذين قدموا فيديو يثبت تعذيب المتهم للكلب فى شرفة شقته وشنقه.

وكان قسم شرطة أول مدينة نصر قد تلقى بلاغاً من ساكن بعقار فى مدينة نصر، أفاد فيه مشاهدته شاب يشنق كلبا ويعذبه من شرفة شقته، وقام بتصويره، ويظهر الفيديو مواطن يربط كلباً فى سور البلكونة ويضربه بالعصا.

النيابة تحقق فى اتهام شاب بشنق كلب داخل بلكونة شقته وتعذيبه فى مدينة نصر

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