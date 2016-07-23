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ضبط 40 ألف متر كابلات كهربائية مجهولة المصدر داخل مصنع مخالف بـ"البساتين"

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ضبط 40 ألف متر كابلات كهربائية مجهولة المصدر داخل مصنع مخالف بـ"البساتين" ضبط 40 ألف متر كابلات كهربائية مجهولة المصدر داخل مصنع مخالف بـ"البساتين"
تمكنت الإدارة العامة لمباحث من ضبط 40 ألف متر كابلات كهربائية مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة ، كما تم ضبط ما يقرب من 5 آلاف طن حبيبات بلاستيك ألمونيوم مجهولة المصدر .

ووفقا لبيانات الحملة التى شنتها مباحث التموين، وحصل "اليوم السابع" ، على نسخة منها، فأن المصنع استخدم خامات خالية من أى بيانات، كما أنه لم يسجل أى بيانات على المنتج النهائى، تمهيدا لطرحه وبيعة فى الأسواق، مدخلا الغش على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة .

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