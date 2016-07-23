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"المرور": تسجيل 2269 مخالفة سير بسرعات جنونية بالرادار أعلى الطرق السريعة

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"المرور": تسجيل 2269 مخالفة سير بسرعات جنونية بالرادار أعلى الطرق السريعة "المرور": تسجيل 2269 مخالفة سير بسرعات جنونية بالرادار أعلى الطرق السريعة
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 2269 مخالفة مرورية، أمس الجمعة، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

تأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الإسماعيلية والسويس الصحراوى والدائرى ومحور 26 يوليو وإسكندرية الصحراوى والواحات ودمنهور الزراعى وأسيوط الغربى والكريمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات.

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