بالصور.. مأساة طفل عمره 5 سنوات بسوهاج يعانى من قصر فى عصب القدمين ولا يمشى

طفل صغير لم يتعد عمره 5 سنوات بـ"نجع القرنة" التابع لمركز "ساقلته" بمحافظة سوهاج ، يعنى من مأساة نظرا لإصابته بقصر فى عصب القدمين، الأمر الذى جعله عجزا عن السير، ورغم أن الطفل كان قد بدأ مرحلة العلاج إلا أنه توقف بسبب ظروف أسرته القهرية والتى لا تجد قوت يومها .

الحالة المأساوية التى يعيشها الطفل حسام رجب، بسبب عدم علاجه، جعلته لا يتحرك ولا يمشى وأصبح معاقا بسبب الإهمال فى مراحل علاجه، مما يضطر والدته إلى حمله داخل المنزل أو خارجه.

وقالت نجفة ممدوح والدة الطفل فى تصريحات لـ"اليوم السابع إن نجلها "حسام" يعيش حياة صعبة، ولا يجد من يعالجه، فهو يتقاضى معاش المعاقين وقدره 320 جنيها هى كل دخل الأسرة المادى، حيث يعيش والده مع زوجة أخرى، ولا ينفق عليه مطلقا، متابعة: "حاولت مرارا وتكرارا علاج ابنى عند الأطباء، وبدأت بالفعل رحلة العلاج، ولكنى توقفت بعد فترة قليلة لعدم تمكنى من دفع التكاليف، ومن وقتها أصبح حسام عاجزا عن الحركة، ويجلس أمامى وقلبى يتقطع من شدة الحزن عليه".

وأضافت الأم :"نفسى ابنى يمشى زى كل الأولاد، وحد يساعده ويعالجه، وأنا بعت وكل اللى حيلتى علشان أعالجه"، مطالبة المسئولين بالمحافظة ومديرية الصحة بعلاج نجلها الطفل على نفقة الدولة.

أما الطفل حسام فقال: "نفسى أمشى زى الأطفال وأطلع ألعب معاهم"، مطالبا المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بعلاجه ومنحه كرسيا متحركا .

للتواصل مع الحالة

> تليفون رقم 01228597193- 01066299778



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الطفل حسام مع والدته



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الطفل حسام



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حسام ينتظر مصيره القادم



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المنزل من الخارج



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المنزل من الداخل

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