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الشباب والرياضة بالغربية تنظم "منتدى الحوار الوطنى للشباب" بمركز شباب سمنود

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الشباب والرياضة بالغربية تنظم "منتدى الحوار الوطنى للشباب" بمركز شباب سمنود الشباب والرياضة بالغربية تنظم "منتدى الحوار الوطنى للشباب" بمركز شباب سمنود
تنظم مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم السبت، اللقاء السابع لـ"منتدى الحوار الوطنى للشباب" بمركز شباب سمنود تحت عنوان "بقوة شبابها تحيا ".

ويشرف على المنتدى الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، وبحضور 200 شاب وفتاة من جميع الفئات العمرية، من شباب الجامعات والأحزاب وطلاب اتحاد المدارس والعمال والفلاحين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وممثل عن الأزهر والكنيسة، وشباب الجمعيات، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويحاضر بفعاليات المنتدى متخصصون فى مجال للتنمية البشرية وأساتذة متخصصون من كليه الآداب جامعة طنطا. ويتضمن برنامج منتدى الحوار الذى يستمر لمدة 3 أيام فى كل إدارة ورش عمل تفاعلية يديرها منشطى التعليم المدنى ومنسقو البرلمان والكوادر الشبابية المؤهلون للتواصل مع الشباب لاستعراض ومناقشة الخطة التنفيذية للمنتدى، والتى تم الخروج بها من خلال الحوارات التى تم تنفيذها بالمرحلة الأولى وخطة المحافظة والمقترحات التى يريد الشباب إضافتها للمحاور والقضايا.

ويطرح المنتدى التوصيات بوثيقة احتياجات الشباب والمقرر طرحها بمؤتمر عام فى شهر سبتمبر المقبل، بشرم الشيخ بحضور رئيس الجمهورية، فى لقاء مفتوح مع الشباب لمناقشة القضايا النابعة من جميع فئات شباب جميع محافظات الجمهورية.

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