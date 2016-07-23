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رفعت السعيد: ناصر والسيسى استطاعا بعد ثورتين مواجهة القوى المعادية لمصر

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رفعت السعيد: ناصر والسيسى استطاعا بعد ثورتين مواجهة القوى المعادية لمصر رفعت السعيد: ناصر والسيسى استطاعا بعد ثورتين مواجهة القوى المعادية لمصر
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن هناك تشابها كبيرا بين ثورتى 23 يوليو عام 1952، و30 يونيو 2013، والفارق الوحيد أن الأولى قام بها الجيش وسانده الشعب، بينما الثانية قام بها الشعب وسانده الجيش.

وأضاف رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الرئيس جمال عبد الناصر استطاع بعد ثورة 23 يوليو، وبعد أن أصبح الشعب ظهيرا له، أن يواجه القوى المعادية لمصر داخليا وخارجيا، وكذلك استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال استناده للجماهير أن يتحدى القوى المعادية لمصر فى الداخل والخارج.

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