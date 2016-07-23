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بالصور.. شاهد أجمل الأماكن فى مصر والعالم على هاشتاج "صورة من تصويرك"

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بالصور.. شاهد أجمل الأماكن فى مصر والعالم على هاشتاج "صورة من تصويرك" بالصور.. شاهد أجمل الأماكن فى مصر والعالم على هاشتاج "صورة من تصويرك"
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج حمل عنوان "صورة من تصويرك"، احتل مرتبة متقدمة على موقع التدوين القصير من حيث الاستخدام.

وشارك المستخدمون بأجمل الصور، التى استطاعوا التقاطها بعدسات كاميراتهم أو الهواتف الخاصة بهم، وسيطرت صور الأماكن السياحية فى على أبرز المشاركات عبر الهاشتاج.

وشارك عمر بصورة لجزيرة فى النيل، من محافظة بنى سويف، فيما شارك حساب يحمل اسم "تفاحة الزعبلاوى" بصورة ترصد غروب الشمس فى محافظة مطروح.

أما عمر مختار، فقد شارك بصورة للمراعى الطبيعية فى مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وشاركت هبة بصورة لغروب الشمس فى محافظة الإسكندرية.

وشارك محمد نجيب بصورة للبحر بمحافظة الغردقة، فيما شارك الشيخ بصورة لغروب الشمس من المسجد النبوى بالمدينة المنورة، فيما شاركت مريم الهاشمى بصورة لدبى.

أما إسلام صالحين، فقد شارك بصورة لزفة الحنة في الأفراح النوبية، وشارك عماد بصورة لكورنيش النيل بالمعادى، أما المخرج والفنان محمد كريم، فقد شارك بصورة له من أعلى نقطة فى لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك الناقد الرياضى، خالد بيومى، بصورة التقطها بعدسة هاتفه من مباراة نهائى كأس ملك إسبانيا، بين فريقى برشلونة وإشبيلية، ويظهر فيها النجم الإرجنتينى ليونيل ميسى، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية.

جزيرة النيل بنى سويف (1)
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جزيرة النيل بنى سويف

جزيرة النيل بنى سويف (2)
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مطروح

جزيرة النيل بنى سويف (3)
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أبوتيج بأسيوط

جزيرة النيل بنى سويف (4)
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الإسكندرية

جزيرة النيل بنى سويف (5)
>

الغردقة

جزيرة النيل بنى سويف (6)
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المسجد النبوى

جزيرة النيل بنى سويف (7)
>

الحنة فى النوبة

جزيرة النيل بنى سويف (8)
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كورنيش المعادى

جزيرة النيل بنى سويف (9)
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محمد كريم فى لوس أنجلوس

جزيرة النيل بنى سويف (10)
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دبى

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