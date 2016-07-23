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مدير "أوقاف الروضة" بدمياط: "الوزارة أوقفتنى عن العمل لأن زوجتى محامية"

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مدير "أوقاف الروضة" بدمياط: "الوزارة أوقفتنى عن العمل لأن زوجتى محامية" مدير "أوقاف الروضة" بدمياط: "الوزارة أوقفتنى عن العمل لأن زوجتى محامية"
قال الشيخ السعيد البغدادى عبد الرؤوف البغدادى مدير إدارة أوقاف الروضة بمحافظة دمياط لـ"اليوم السابع": "إن الوزارة أصدرت قرارا منذ 10 أيام بوقفى عن العمل ومنع من ممارسة أى عمل قيادى، على خلفية قيام زوجتى التى تعمل محامية برفع دعاوى قضائية لعدد من الزملاء بقطاع الأوقاف فى مجال الجزاءات أو رصيد الإجازات للعاملين بالأوقاف، وهو عمل مشروع يقوم به كل المحامين وليس لى دخل أو تأثير على عملها كمحامية، وإننى لا أملك ما يجعلنى أستغل وظيفتى فى خدمة زوجتى كما تضمن القرار".

وأضاف البغدادى: "إن قرار الوقف جاء مفاجئًا وبدون سابق إنذار وأنه لم يجر تحقيقا حتى الآن بعد مرور 10 أيام، وأن قرار الوقف ترتب عليه وقف راتبى وأنا رب أسرة وأعول 6 أبناء غير أن قرار وقفى أضر بى وبأسرتى ووضعنى فى موضع الشبهات فى نظر أهلى وعشيرتى". وتساءل: "هل يصدر قرار الوقف ويأخذ كل هذه الضجة الإعلامية قبل أن أمثل للتحقيق فى ما نسب إلىّ؟".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر وقف الشيخ السعيد البغدادى عبد الرؤوف البغدادى مدير إدارة أوقاف الروضة بدمياط، عن العمل، وإبعاده عن أى عمل قيادى أو إدارى لحين انتهاء التحقيقات. وقال بيان رسمى لوزارة الأوقاف، إن القرار جاء بناء على التقرير المقدم من التفتيش العام بديوان عام وزارة الأوقاف ضد الشيخ السعيد البغدادى مدير إدارة أوقاف الروضة بدمياط، والذى يستغل موقعه الوظيفى فى مساعدة زوجته التى تعمل محامية والتى قامت برفع العديد من القضايا على الأوقاف لصالح بعض العاملين بالإدارة محل عمل زوجها المذكور، مما يعد تضاربًا للمصالح، وسوء استخدام للسلطة، إضافة إلى تقصيره فى واجبه الوظيفى.

وقف مدير إدارة أوقاف دمياط عن العمل لحين انتهاء التحقيقات
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