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منع بريطانى-أسترالى محتجز فى لبنان من السفر

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منع بريطانى-أسترالى محتجز فى لبنان من السفر منع بريطانى-أسترالى محتجز فى لبنان من السفر
قال محامى مواطن بريطانى- أسترالى متهم بمحاولة فاشلة لخطف طفلين أستراليين من أصل لبنانى إنه اعترض على حظر السفر المفروض على موكله.

وذكر جو كرم اليوم الجمعة أن القضاة أصدروا الحظر ضد آدم ويتنغتون لكنه طعن على القرار، ويتوقع صدور حكم فى هذا الخصوص غدا السبت.

ويواجه ويتنغتون، الذى يرأس وكالة لرعاية الأطفال تتخذ من بريطانيا مقرا لها، اتهامات بأنه العقل المدبر لمؤامرة خطف طفلين من والدهما اللبنانى فى بيروت فى أبريل.

وجهت لويتنغتون وزميلته سالى فوكنر، وهى أم الطفلين الأستراليين، اتهامات الخطف بالقوة، وهى جريمة يعاقب عليها القانون اللبنانى بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما.

وسدد فوكنر وطاقم التلفزيون الأسترالى كفالة فى أبريل، وعادوا بعد ذلك إلى أستراليا.
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