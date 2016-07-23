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ضبط عاطل متهم فى 4 قضايا قتل وهارب من 11 حكم بـ"المؤبد" فى شبرا الخيمة

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ضبط عاطل متهم فى 4 قضايا قتل وهارب من 11 حكم بـ"المؤبد" فى شبرا الخيمة ضبط عاطل متهم فى 4 قضايا قتل وهارب من 11 حكم بـ"المؤبد" فى شبرا الخيمة
تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط عاطل متهم فى 4 قضايا قتل وسلاح ومخدرات وخطف وهارب من 11حكما بالسجن بينهم 6 أحكام بالمؤبد دائرة قسم اول شبرا الخيمة.

تلقي اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد صومائيل مسعود، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة.

كلف اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمود هندى رئيس البحث الجنائى بشبرا الخيمة، والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يضم قطاع الأمن العام المباحث الجنائية، بضبط وإحضار الهاربين من أحكام والمطلوبين فى قضايا متنوعة والمسجلين خطر.

وردت معلومات إلى النقيب محمود ندا، ضابط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، مفادها تردد المحكوم عليه الهارب " أحمد ا" 28 سنة عاطل ومقيم عزبة عثمان – دائرة قسم أول شبرا الخيمة السابق إتهامه في 4 قضايا "قتل – سلاح – مخدرات".

أكدت التحريات صحة معلومات تردد المحكوم عليه الهارب علي دائرة القسم في أوقات مختلفة، تم إعداد عدة أكمنة فى الأماكن التى أشارت التحريات بتردده عليها، وتم ضبطه، وجارٍ تطوير مناقشته للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى خلال فترة هروبه.

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