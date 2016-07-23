القبض على عاطلين قبل ترويجهما 500 قرص منشط جنسى فى المرج

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على كل من "أحمد م ع"، 24 سنة، عاطل، و"إبراهيم ح م"، 24 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة قسم المرج، وتم ضبط بحوزتهما 500 قرص منشط جنسى غير مصرح بها.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما كانا فى طريقهما لترويجها على عملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17518 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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