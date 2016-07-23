القبض على عاطلين قبل ترويجهما 500 قرص منشط جنسى فى المرج

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على كل من "أحمد م ع"، 24 سنة، عاطل، و"إبراهيم ح م"، 24 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة قسم المرج، وتم ضبط بحوزتهما 500 قرص منشط جنسى غير مصرح بها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>"أمن القاهرة" يطارد الاشغالات ويرفع 42 عربة مأكولات ويضبط 113 بائعا
>
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما كانا فى طريقهما لترويجها على عملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17518 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
>"أمن القاهرة" يطارد الاشغالات ويرفع 42 عربة مأكولات ويضبط 113 بائعا
>