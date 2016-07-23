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دراسة طبية: العلاقة الجنسية تمنح المخ طاقة وحيوية وتجعل الإنسان أكثر ذكاءً

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دراسة طبية: العلاقة الجنسية تمنح المخ طاقة وحيوية وتجعل الإنسان أكثر ذكاءً دراسة طبية: العلاقة الجنسية تمنح المخ طاقة وحيوية وتجعل الإنسان أكثر ذكاءً
ذكر موقع "بولد سكاى" الهندى أن دراسة طبية أكدت أن هناك عددا من العوامل التى يمكن أن تعطى المخ مزيدا من الإشراق والحيوية، يأتى على رأسها ممارسة الجنس، وورد فى الموقع، أن ممارسة الجنس تجعل الإنسان أكثر ذكاء.

ويعود السبب فى ذلك إلى منطقة تسمى "الهيبو كامبس" تلك المنطقة التى تتواجد فى قشرة المخ، وتعمل ممارسة الحب بكل أشكاله على إنبات أعصاب جديدة فى تلك المنطقة المسئولة بطبيعة الحال عن "الذاكرة القصيرة المدى".

ولا يبدو أن الفئران حتى بمعزل عن تلك النتائج، ففيما يتعلق بها وجد أن الممارسة الجنسية قد جعلت أمخاخ قطيع من الفئران جرت عليهم مجموعة من الدراسات والتجارب أكثر طاقة ، وهو الأمر الذى يؤكد أثر ممارسة الحب على الطاقة والعقل.


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