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نيويورك تايمز: طائرة مصر للطيران "المنكوبة" تحطمت فى الجو بعد حريق

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نيويورك تايمز: طائرة مصر للطيران "المنكوبة" تحطمت فى الجو بعد حريق نيويورك تايمز: طائرة مصر للطيران "المنكوبة" تحطمت فى الجو بعد حريق
قالت صحيفة نيويورك تايمز، أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين مصريين مشاركين فى التحقيق بتحطم طائرة لمصر للطيران خلال رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط فى شهر مايو، إن الأدلة التى جُمعت في التحقيق تثبت أنه من المحتمل أن الطائرة تحطمت في الهواء بعد اشتعال حريق قرب أو داخل قمرة القيادة .

وأوضحت الصحيفة، أنه لم يتسن للمسؤولين تحديد ما إذا كان الحريق الذي يُعتقد أنه تسبب في تحطم الطائرة قد نجم عن خلل ميكانيكى أو نتيجة عمل مدبر.

وقال التقارير نقلا عن مسؤولين في الطب الشرعي والطيران في القاهرة، إن هذه النتائج اعتمدت على معلومات من مسجل بيانات رحلة الطائرة الايرباص أيه320 ومسجل الأصوات داخل قمرة القيادة إلى جانب تحليل لوضع وتوزيع الأشياء التي تم انتشاله بما في ذلك رفات بشرية .

وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن هؤلاء المسؤولين تحدثوا الأسبوع الماضي شريطة عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين بمناقشة التحقيقات بشكل علنى.

مصدر: تحقيقات نيابة أمن الدولة فى "الطائرة المنكوبة" لم تشر لعمل إرهابى
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مصر 365

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