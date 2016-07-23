اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: اختراق منظومة الخبز كلف الدولة أكثر من مليار جنيه

قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس بشأن وقائع الفساد فى صوامع القمح، أن اختراق منظومة الخبز، وما يُسمى بـ"الكارت الذهبى"، كلف خزينة الدولة ما يزيد عن مليار جنيه.

وأوضح "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن آخر قضية تم الكشف عنها، والمتعلقة برفع الحظر عن القائمة السوداء لبطاقات الخبز المفقودة أو المسروقة، بلغ إهدار المال العام فيها 209 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن وزير التموين خالد حنفى، يتحمل المسئولية السياسية كاملة عن هذا الكم من إهدار المال العام.

باق من الزمن 10 أيام.. "تقصى حقائق القمح" تستعد لصياغة تقريرها النهائى بخصوص فساد الصوامع.. توصى بضوابط قوية ومحاسبة رادعة للمتورطين.. واتجاه للمطالبة بمنع التعاقد مع الصوامع الخاصة

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