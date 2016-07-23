أخبار عاجلة

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعثة "الطائرة" تغادر إلى البرازيل لبدء معسكر مغلق استعدادا للأولمبياد

Google+ Print
بعثة "الطائرة" تغادر إلى البرازيل لبدء معسكر مغلق استعدادا للأولمبياد بعثة "الطائرة" تغادر إلى البرازيل لبدء معسكر مغلق استعدادا للأولمبياد
غادرت فى الساعات الأولى صباح اليوم السبت، بعثة منتخب للكرة الطائرة من مطار القاهرة إلى مدينة ساوباولو البرازيلية ومنها إلى "ريو دي جانيرو"، لبدء معسكر مغلق يستمر حتى انطلاق الأولمبياد فى شهر أغسطس المقبل بالبرازيل.

وتضم قائمة خلال المعسكر 13 لاعبا وهم، (أشرف أبو الحسن وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد قطب ورضا هيكل وممدوح عبد المنعم وعبد الحليم فهيم "عبو" ومحمد عبد المنعم وأحمد يوسف ومحمد الحسينى وعمر نجيب ومحمد عادل بعد إنهاء أزمة التجنيد الخاصة به، وأحمد عبد العال "درنكة"، تحت قيادة شريف الشمرلى المدير الفنى والمدرب العام نهاد شحاتة).

ومن المقرر أن يتم تصفية اللاعبين قبل بدء منافسات الأولمبياد إلى 12 لاعبا، حيث يرأس البعثة خلال المعسكر فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة، ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة خلال المعسكر مباريات مع منتخبات أوروبية للوقوف عى نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين.

منتخب مصر للطائرة (1)
>

وصول بعثة المنتخب المصرى لمطار القاهرة

منتخب مصر للطائرة (2)
>

منتخب مصر للطائرة


>بعثة منتخب الطائرة تصل المطار للسفر إلى البرازيل استعدادا لأولمبياد 2016
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم