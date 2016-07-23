بعثة "الطائرة" تغادر إلى البرازيل لبدء معسكر مغلق استعدادا للأولمبياد

غادرت فى الساعات الأولى صباح اليوم السبت، بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة من مطار القاهرة إلى مدينة ساوباولو البرازيلية ومنها إلى "ريو دي جانيرو"، لبدء معسكر مغلق يستمر حتى انطلاق الأولمبياد فى شهر أغسطس المقبل بالبرازيل.

وتضم قائمة المنتخب خلال المعسكر 13 لاعبا وهم، (أشرف أبو الحسن وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد قطب ورضا هيكل وممدوح عبد المنعم وعبد الحليم فهيم "عبو" ومحمد عبد المنعم وأحمد يوسف ومحمد الحسينى وعمر نجيب ومحمد عادل بعد إنهاء أزمة التجنيد الخاصة به، وأحمد عبد العال "درنكة"، تحت قيادة شريف الشمرلى المدير الفنى والمدرب العام نهاد شحاتة).

ومن المقرر أن يتم تصفية اللاعبين قبل بدء منافسات الأولمبياد إلى 12 لاعبا، حيث يرأس البعثة خلال المعسكر فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة، ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة خلال المعسكر مباريات مع منتخبات أوروبية للوقوف عى نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين.



>

وصول بعثة المنتخب المصرى لمطار القاهرة



>

منتخب مصر للطائرة

بعثة منتخب الطائرة تصل المطار للسفر إلى البرازيل استعدادا لأولمبياد 2016

>