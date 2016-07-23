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سفن الجزائر والمغرب وليبيا وأثيوبيا الأقل عبورا لقناة السويس خلال مارس

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سفن الجزائر والمغرب وليبيا وأثيوبيا الأقل عبورا لقناة السويس خلال مارس سفن الجزائر والمغرب وليبيا وأثيوبيا الأقل عبورا لقناة السويس خلال مارس
كشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس ، أن سفن الجزائر وكمبوديا قطر وأثيوبيا والسويد وجزر القمر كرواتيا وتايلاند وليبيا والمغرب ، كانت الأقل عبورا للقناة خلال شهر مارس 2016.

وأشارت التقارير ، إلى أن قطر عبرت لها سفينة واحدة بحمولة 70 ألف طن، كما عبرت السويد سفينة واحدة بحمولة 68 الف طن، ولإثيوبيا سفينة واحدة بحمولة 20 ألف طن، ولليبيا سفينة واحدة بحمولة 90 ألف طن، ولجزر القمر سفينة واحدة بحمولة 11 ألف طن، ولسيرلانكا سفينة واحدة بحمولة 9 آلاف طن، وللمغرب بحمولة 4 آلاف طن، وللجبل الأسود سفينة بحمولة 23 ألف طن، ولتايلاند سفينة بحمولة 21 ألف طن.

وتابعت التقارير، أن الدول التى عبرت لها سفن قناة السويس مرتين خلال شهر مارس 2016، وكرواتيا بحمولة 56 ألف طن، وكمبوديا بحمولة 4 آلاف طن، ومنغوليا بحمولة 3 آلاف طن، وسويسرا بحمولة 21 ألف طن، بينما عبرت للسعودية 6 سفن بحمولة 272 ألف طن، والكويت 4 سفن بحمولة 198 ألف طن، ولبنان 4 سفن بحمولة 44 ألف طن .

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