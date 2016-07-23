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نفقد بسببه 2 مليار متر مياه.. تعرف على الحاكم الذى جلب ورد النيل لمصر

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نفقد بسببه 2 مليار متر مياه.. تعرف على الحاكم الذى جلب ورد النيل لمصر نفقد بسببه 2 مليار متر مياه.. تعرف على الحاكم الذى جلب ورد النيل لمصر
أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، التابع لوزارة الرى، أن نبات ورد النيل يتكاثر فى فصل الصيف، مشيراً إلى أن النبتة الواحدة تتكاثر وتنتج 48 ألف نبتة فى الشهر الواحد.

وأضاف "عز" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن البلاد نفقد سنويا 2 مليار متر مياه بسبب ورد النيل،لأن هذا النبات سريع البخر للمياه وجالب للحشرات، موضحا أن المنطقة الاستوائية بأمريكا الجنوبية هى الموطن الأصلى لورد النيل، مؤكدا أن أول ظهور لورد النيل فى كان فى عهد الخديوى توفيق الذى جلبه لتزيين البرك المائية المنتشرة وقتها فى مصر .

ويعد نبات ورد النيل مشكلة كبيرة فى دول حوض النيل، وذلك لما يستهلكه كميات هائلة من الماء الصالح للزراعة، ويعوق حركة الملاحة ويسد المجارى المائية "الترع والمصارف"، كما أنه يستهلك الأكسجين الذائب فى المياه مما يهدد حياة الأسماك والكائنات المائية، بالإضافة إلى أنه يأوى العديد من القواقع مثل قواقع البلهارسيا، والزواحف والثعابين.

وزير الرى: التوسع فى إقامة الآبار لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة بتنزانيا
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مصر 365

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