خبر في الجول - خطوة واحدة تفصل ستانلي عن الزمالك

شهدت الساعات الأخيرة من مساء اليوم الجمعة تقاربا في وجهات النظر بين إدارة الزمالك وستانلي أوهيناتشي لاعب نادي وادي دجلة.

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت لاتفاق مع إدارة وادي دجلة قبل أيام حول ضم ستانلي على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وكان الخلاف على الصفقة ينحصر على تمسك المهاجم النيجيري ببعض الامتيازات الخاصة في عقده، قبل التوقيع بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن الساعات الأخيرة شهدت مقدمة لاتفاق نهائي بين إدارة الفريق الأبيض واللاعب، فلا ينقص سوى بعض التفاصيل الصغيرة قبل التوقيع الرسمي.

وسينضم ستانلي إلى الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع وجود بند لأحقية الشراء بعد نهاية المدة.

ويلعب صاحب الـ 26 عاما مع وادي دجلة منذ موسمين، إذ تألق بشكل كبير مع الفريق الأصفر، فسجل 16 هدفا في أولى مواسمه وصنع 6 أخرين، قبل أن يسجل 11 هدفا في الموسم الجاري ويصنع هدفين آخرين.

وفي حال تعاقد الزمالك مع ستانلي، فسيكون عليه التخلي عن أحد اللاعبين الأجانب المقيدون في قائمته، معروف يوسف - إيمانويل مايوكا ومحمد كوفي.