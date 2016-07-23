"الكتابة العلمية" في دورة تدريبية بـ"طب المنوفية"

نظمت وحدة الجودة بكلية طب جامعة المنوفية، دورة الكتابة العلمية ضمن مصفوفة تدريب أطباء الدراسات العليا، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد جمال عميد الكلية.

حضر الدورة 35 طبيبا و طبيبة من المسجلين لدرجات الدبلوما والماجستير والدكتوراه، و بعض أعضاء هيئة التدريس المهتمين بجودة وتقنية ومهارة الكتابة العلمية.

وتناولت الدورة أهمية التمكن من مهارة الكتابة العلمية كوسيلة لاظهار جودة البحث العلمى وكمتطلب أساسى للنشر الدولى، كما تم تعريف الحضور بالتقنيات الحديثة و دور البرامج الموجودة للمصادر العلمية و الإحصاء واستخدام برنامج الكتابة word للوثائق الطويلة.

كما شمل التدريب تدرب الحضور على أمثلة حية لموضوعات بحثية مختلفة و تمكنوا بالنقد و المشاركة الفعالة من معرفة الكثير من النقاط التقنية في كتابة الرسائل والأوراق البحثية.

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