بالصور .. انتشار الشرطة النسائية فى أماكن التسوق المزدحمة بمطروح

وجه اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، عناصر من الشرطة النسائية للمرور بالأماكن التى بها ازدحاما من المصطافين وزائرى المحافظة، بالمعارض والمحلات التجارية الكبرى والأسواق، لفرض السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة في الأسر والعائلات وزائرى المحافظة.

وأشرف مدير الأمن، على نشر عناصر الشرطة النسائية، المزودة بكل ما يلزم لضبط المخالفين .

من جانبه، قال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن هناك خطة لتفعيل دور الشرطة النسائية في الشارع، خلال فصل الصيف السياحى، فى ظل زيادة عدد زائرى المحافظة وما يصاحبه من كثافة فى حركة المشاة بالشوارع والميادين والازدحام الشديد بالأسواق والمحلات التجارية وما يصاحبه من وجود بعض المواقف التى قد تؤثر على السياحة الداخليه للمحافظة .



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اللواء هشام لطفى يشرف على نشر الشرطة النسائية فى اماكن التسوق



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الشرطيات داخل احد المعارض التجارية بوسط مرسى مطروح



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ترحيب من السيدات بتواجد الشرطيات باحد المعارض



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شرطيتان وحوار مع مواطنة باحد المعارض التجارية



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الشرطة النسائية تقوم بواجبها وسط ترحيب من السيدات

بالفيديو والصور.. لأول مرة بمطروح الشرطة النسائية تؤمن السيدات بالمصايف

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