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بالصور.. حيوانات نافقة وقمامة ومياه صرف فى قرية "طهنا الجبل" الأثرية بالمنيا

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بالصور.. حيوانات نافقة وقمامة ومياه صرف فى قرية "طهنا الجبل" الأثرية بالمنيا بالصور.. حيوانات نافقة وقمامة ومياه صرف فى قرية "طهنا الجبل" الأثرية بالمنيا
صارت قرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا حديث الشارع المصرى فى الأيام الماضية بسبب ما شهدته من أحداث عنف بين مسلمين وأقباط، إثر مشاجرة بين الطرفين نتج عنها مقتل شخص وإصابة 2 آخرين؛ تلك القرية الأثرية التى يحيط بها الجبل من الجانب الشرقى يوجد أسفله مقابر الموتى للمسلمين والأقباط تلك المقابر التى تهددها مياه السيول مع دخول كل فصل شتاء.

ودفع ذلك المسئولين لعمل مخر للسيول بالقرية لكن بسبب إهمال أعمال التطهير التى قد تتم مرة واحدة من كل عام مع دخول فصل الشتاء وأحيانا لا يتم تطهيره فقد أصبح ذلك المخر، الذى يمتد بطول القرية بمسافة طويلة يحتضن الحيوانات النافقة وقمامة القرية ومياه الصرف والأهالى يلقون فيه مخلفاتهم اليومية. وقد عبر الأهالى عن استيائهم بسبب ما يخلفه عدم تطهير مخر السيل من أمراض وروائح كريهة يعانى منها المواطنون داخل القرية.

مخر السيول فى القرية (1)
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مخر السيول فى القرية

مخر السيول فى القرية (2)
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جانب من التلوث الذى خلفه إهمال المخر

مخر السيول فى القرية (3)
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انعدام عمليات التطهير أدت لتلوث شديد فى المخر

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