2.7 مليار درهم مساعدات اجتماعية داخل الدولة 2015

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في الدولة العام الماضي نحو 85 ألفاً و855 مستفيداً، حصلوا على مليارين و744 مليوناً و729 ألف درهم وبمتوسط 31 ألفاً و969 درهماً لكل مستفيد سنوياً، وذلك مقابل 95 ألفاً و515 مستفيداً في العام 2014 حصلوا على مليارين و739 مليوناً و497 ألف درهم وبمتوسط 28 ألفاً و681 سنوياً.

وأشارت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اخر إحصاءاتها حول الخدمات الاجتماعية في الدولة إلى أن اجمالي المستفيدين من المساعدات الاجتماعية يتوزعون على جميع إمارات الدولة، بواقع 25 ألفاً و666 مستفيداً في إمارة أبوظبي حصلوا على 859 مليوناً و529 ألف درهم وبمتوسط 33 ألفاً و489 سنوياً، وفي إمارة دبي 12 ألفاً و866 مستفيداً حصلوا على 478 مليوناً و840 ألفاً وبمتوسط 37 ألفاً و218 درهماً.

وأكدت الهيئة أن إجمالي المستفيدين في الشارقة بلغ 15 ألفاً و783 مستفيداً حصلوا على 526 مليوناً و627 ألف درهم وبمتوسط 33 ألفاً و367 درهماً سنوياً، وفي عجمان 4586 مستفيداً حصلوا على 146 مليوناً و769 ألف درهم وبمتوسط 32 ألفاً و4 دراهم، وفي أم القيوين 2402 مستفيد حصلوا على 69 مليوناً و354 ألف درهم وبمتوسط 28 ألفاً و874 درهماً سنوياً، وفي رأس الخيمة 12 ألفاً و37 مستفيداً حصلوا على 362 مليوناً و416 ألف درهم وبمتوسط 30 ألفاً و109 دراهم سنوياً، وفي الفجيرة 12 ألفاً و515 مستفيداً حصلوا على 301 مليون و191 ألف درهم وبمتوسط سنوي 24 ألفاً و66 درهماً.

مساعدات

وفيما يتعلق بتوزيع المساعدات وفقاً لفئة المساعد، فقد حصلت فئة المسن على 918 مليوناً و218 ألف درهم، وفئة اليتيم على 50 مليوناً و109 آلاف درهم، وفئة المعاق على 333 مليوناً و95 ألف درهم، ومجهول الأبوين على 13 مليوناً و535 ألف درهم، وفئة العجز الصحي على 339 مليوناً و856 ألف درهم، وفئة العجز المادي 112 مليوناً و450 ألف درهم، والأرملة 206 ملايين و117 ألف درهم، والأرملة الاجنبية 882 ألفاً و826 درهماً.

وحصلت فئة الأرملة الأجنبية ولديها أيتام على 26 مليوناً و980 ألف درهم، وفئة المهجورة على مليون و859 ألفا، والمطلقة دون الـ35 عاماً 71 مليوناً و588 ألف درهم، والمطلقة فوق 35 سنة 310 ملايين و38 ألف درهم، وفئة المطلقة الأجنبية 71 مليوناً و312 ألف درهم، والبنات غير المتزوجات دون 35 سنة 37 مليوناً و508 آلاف درهم، والمواطنة المتزوجة من اجنبي عن نفسها 122 مليوناً و362 ألف درهم، والمتزوجة من اجنبي عن نفسها وأبنائها 21 مليوناً و99 ألف درهم.